Yılın En İyi Yerel Televizyonu TV Kayseri
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Anadolu Medya Ödül Törenleri'nde TV Kayseri, 'Yılın En İyi Yerel Televizyonu' seçildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Anadolu Medya Ödül Törenleri'nde TV Kayseri, 'Yılın En İyi Yerel Televizyonu' seçildi.
Anadolu Medya Ödül Törenleri'nde TV Kayseri; Türkiye'de yılın yerel televizyonu seçildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende ödülü; Medyanet Başkanı Ömer Faruk Hamurcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
Yerli ve milli habercilik yaptıklarını aktaran Ömer Faruk Hamurcu; "Anadolu'nun gür sesiyiz. Yerli ve milli habercilik yapıyoruz. Bu ödülü cumhurbaşkanımızın elinden almak bizi gururlandırdı" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel