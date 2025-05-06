Yılın En İyi Yerel Televizyonu TV Kayseri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Anadolu Medya Ödül Törenleri'nde TV Kayseri, 'Yılın En İyi Yerel Televizyonu' seçildi.

Anadolu Medya Ödül Törenleri'nde TV Kayseri; Türkiye'de yılın yerel televizyonu seçildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende ödülü; Medyanet Başkanı Ömer Faruk Hamurcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Yerli ve milli habercilik yaptıklarını aktaran Ömer Faruk Hamurcu; "Anadolu'nun gür sesiyiz. Yerli ve milli habercilik yapıyoruz. Bu ödülü cumhurbaşkanımızın elinden almak bizi gururlandırdı" dedi. - KAYSERİ