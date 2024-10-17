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Yıldırım Düşmesi Sonucu 15 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Yıldırım Düşmesi Sonucu 15 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Baltacık köyünde hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki Davut Özalaca, yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı ve yoğun bakıma alındı.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Baltacık köyünde hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki çocuk, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Baltacık köyünde hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki Davut Özalaca, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Özalaca, hızlı bir şekilde Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Öte yandan yıldırım düşmesi sonucu çocuğun otlattığı hayvanlar da telef oldu. Özalaca'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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