Yılbaşı nöbetinde aile sevinci: Güvenlik kulesinde duygu dolu anlar

Güncelleme:
Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün yılbaşı dolayısıyla ziyaret ettiği Şehit Jandarma Er Özkan Özden Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'nde, görev başındaki bir askerin ailesiyle buluşturulması duygu dolu anlara sahne oldu.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, yeni yıl dolayısıyla Pertek İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Şehit Jandarma Er Özkan Özden Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ni ziyaret etti. Zorlu kış şartlarına rağmen görevlerini sürdüren jandarma personeliyle bir araya gelen Vali Aygöl, görev başındaki personelle sohbet ederek yeni yıl dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında, güvenlik kulesinde görev yapan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Resul Bal için hazırlanan sürpriz dikkat çekti. Resul Bal, yeni yıl vesilesiyle ailesiyle bir araya getirildi. Elazığ Merkez Harmantepe köyü nüfusuna kayıtlı olan Resul Bal'ın babası İlyas Bal, annesi Songül Bal, eşi Ceylan Bal, çocukları ve kız kardeşinin katıldığı buluşma sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Ziyaretin sonunda Vali Aygöl, fedakarca görev yapan tüm jandarma personeline teşekkür ederek yeni yılın sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
