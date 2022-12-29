Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılbaşı mesajı yerine "kansersiniz" mesajı attı

Yerel Haberler

Yılbaşı mesajı yerine 'kansersiniz' mesajı attı

İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına yeni yıl mesajı göndermek isterken toplu olarak "kansersiniz" mesajını gönderdi.

İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına yeni yıl mesajı göndermek isterken toplu olarak "kansersiniz" mesajını gönderdi.

İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına toplu olarak yeni yıl mesajı göndermek istedi. Doktorun yeni yıl mesajı yerine hastalarına "Teşhis: Metastaz yapmış agresif akciğer kanseri" yazılı mesajı atması üzerine hastalar panik halinde hastaneye koştu. Hastalara kanser mesajının ardından yaklaşık bir saat sonra yeni yıl mesajının atılması üzerine yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı. Hastalardan biri, "Doktorlara pek sık gitmiyorum, sonra birdenbire kanser oluyorum. Benim bilmediğim bir şey biliyorlar mı diye düşündüm" derken, bir başka hasta ise "Ya bu mesaj birisine yazılmışsa ve sonra onlara bunun bir Noel mesajı olduğu söylense ve sonra tekrar 'hayır, bu aslında senin içindi' denilse ne olur" şeklinde konuştu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

England Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title