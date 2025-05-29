Yılanla Sohbet Eden Adam: Behzat Satılmış'ın Doğa İle Sıra Dışı Bağı

Yılanla Sohbet Eden Adam: Behzat Satılmış'ın Doğa İle Sıra Dışı Bağı
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Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Yeniçubuk kasabasında yaşayan Behzat Satılmış, eline aldığı yılanla sohbet ederek ona su içirdi ve ardından doğaya bıraktı. Satılmış, yılanlarla kurduğu iletişimi ve doğa sevgisini paylaştı.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Yeniçubuk kasabasında yaşayan Behzat Satılmış, eliyle tuttuğu yılanla sohbet edip, elleriyle su içirdikten sonra doğaya bıraktı.

Yeniçubuk kasabasında yaşayan Behzat Satılmış, doğayla kurduğu sıra dışı bağla dikkat çekiyor. Behzat Satılmış, eline aldığı bir yılanla hem konuştu hem de elleriyle su içirdi. O anları cep telefonuyla kaydeden Satılmış, yaklaşık 3 yıl önce de bir yılanla benzer bir diyalog yaşadığını söyledi. Yılanların yerini bildiğini ve özellikle bu mevsimde deri değiştirdiklerini dile getiren Satılmış, yılana elleriyle su içirdikten sonra doğaya bıraktı.

"Yılanlar ile haşır neşirliğim var"

Yılanla kurduğu iletişim ve ona su içirdiği anları anlatan Behzat Satılmış, "Yılanlar ile biraz haşır neşirliğim var. 3 sene önce bir yılanla diyaloğum olmuştu. Aslında yılanlar iki taneydi, bir tanesini göremedim. Bu yılanı gördüm, yerlerini biliyordum. Hatta baktım ikincisini de buldum. Bu mevsimde yılanların deri atma olayı var. Ben de insanlık namına daha önce de diyaloğum olduğu için su içirdim. Su içirdikten sonra gidip doğaya bıraktım. İyi bir şey yaptığımı düşünüyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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