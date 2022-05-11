Yıkımı durdurulan caminin akıbeti merak konusu oldu

MALATYA - Malatya'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Battalgazi ilçesindeki Miralay Şah Ali Bey Cami için çıkarılan yıkım kararı, yapılan itirazlar neticesinde durduruldu. Vatandaşlar yıkımı durdurulan caminin akıbetinin biran önce belirlenmesini istedi.

Battalgazi ilçesinde bulunan Miralay Şah Ali Bey Cami'nin yıkım kararına itiraz eden vatandaşlar tarafından mahkemeye başvuruldu ve yıkım kararı durduruldu. Miralay Şah Ali Bey Camii ve gelinen son süreç hakkında bilgiler veren Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın, "Camimize yıkım kararı verildi. Daha sonra bir avukat hanım mahkemeye verdi, tarihi eser olduğu iddiasıyla. Depremin üzerinden 2 yılı aşkın zaman geçti, bir gelişme yaşanmadı. Allah'ın evi burası ve 2 buçuk senedir feryat ediyoruz. Burası tarihi eser ise ayağa kaldırın ama tarihi eser değilse gereken yapılsın. Burası gerçekten içler acısı. Ben mahalle muhtarı olduğum zaman bu camide çok fazla emeğim oldu. Vicdanen rahat değilim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar yıkımı durdurulan caminin akıbetinin biran önce belirlenmesini istedi.