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Küçükbaş hayvanlarda kayıt ve sağlık kontrolleri yapıldı

Küçükbaş hayvanlarda kayıt ve sağlık kontrolleri yapıldı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde küçükbaş hayvan işletmelerinde PPR (Küçük Ruminant Vebası) kontrolleri yapıldı, hayvan kimliklendirme ve kayıt güncelleme işlemleri gerçekleştirildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde küçükbaş hayvan işletmelerine yönelik denetim ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Güney Köyü'nde veteriner hekimler eşliğinde küçükbaş hayvanlara yönelik PPR (Küçük Ruminant Vebası) kontrolleri yapıldı. Çalışmalar kapsamında hayvanların kimliklendirme ve kayıt güncelleme işlemleri gerçekleştirilirken, işletmelerde denetimler de yapıldı.

Hayvan sağlığının korunması ve kayıt sisteminin güncel tutulması amacıyla yürütülen çalışmaların belirli periyotlarla devam edeceğini belirtilirken, denetimlerde üreticilere hayvan hastalıklarıyla mücadele, kimliklendirme ve kayıt işlemlerinin önemi konusunda da bilgilendirmelerde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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