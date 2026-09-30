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Yığılca'da kanatlı yetiştiricilerine Tarım Bakanlığı yönetmelikleri anlatıldı

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Yığılca'da kanatlı yetiştiricilerine Tarım Bakanlığı yönetmelikleri anlatıldı
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Düzce’nin Yığılca ilçesinde kanatlı yetiştiricilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuat ve yönetmelikleri anlatıldı; yetiştiricilerin güncel düzenlemelere farkındalığının artırılması hedeflendi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kanatlı yetiştiricilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenerek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikler hakkında bilgi verildi.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından ilçede faaliyet gösteren kanatlı yetiştiricilerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kanatlı yetiştiriciliği yapan işletmelerin uyması gereken Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuat ve yönetmelikleri hakkında yetiştiricilere bilgi verildi. Gerçekleştirilen bilgilendirmeyle yetiştiricilerin güncel düzenlemeler konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve yetiştiricilik faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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