Yetiştirme yurdunda büyüyen gençler dünya evinde girdi

MALATYA (İHA) - Malatya'da yetiştirme yurdunda büyüyen kimsesiz Hatice ve Murat çifti dünya evine girdi.

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Malatya Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 22 yaşındaki Hatice Özdemir ile Erkek Yetiştirme Yurdu'nda kalan 32 yaşındaki Murat Karakuş bir yıllık arkadaşlığın ardından evlenme kararı aldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi himayesinde çift için Malatya Valiliği ve Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün işbirliği ile düğün yapıldı. Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Hatice Özdemir ve Murat Karakuş çifti Malatya Nikah Sarayında düzenlenen törenle dünya evine girdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, genç çiftin nikahları kıyarken, Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Milli Müdürü Hatice Özdemir, İl Müftüsü Veysel Işıldar ile gençlerin Ev Sorumlusu Öğretmen Tülay Dere nikah şahidi oldu.

Düğün töreninde konuşan Malatya Vali Aydın Baruş, "Bu iki evladımız devletimizin sağlamış olduğu imkanlardan yararlanıp bugünlere geldiler. Ben genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel