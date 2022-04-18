Yetim ve öksüz çocuklar iftarda buluştu

EYYÜBİYE, ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, iftarda yetim ve öksüz çocuklarla buluştu.

Eyyübiye Belediyesi Yerel Yönetimler Konağında düzenlenen iftara, Kuş'un yanı sıra Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur, Yavuz Selim İlköğretim Okulu Müdürü Mahmut Çıtırık, belediye başkan yardımcıları ile yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri katıldı. Yetim ve öksüz çocuklarla yakından ilgilenen ve masaları tek tek dolaşan Kuş, çocuklar ve ailelerinden bir taleplerinin olup, olmadığını sordu. Kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgili başkan yardımcılarını talimatlandıran Kuş, iftarını yetim ve öksüz çocuklarla aynı masada açtı.

Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur da yetim ve öksüz çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, iftar programından dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA