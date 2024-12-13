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Yeşim Grup'tan Takımdaşlık Oyunları Etkinliği

Yeşim Grup'tan Takımdaşlık Oyunları Etkinliği
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Yeşim Grup, 'Birlikte Başarırız' değeri kapsamında çalışanlarına yönelik 'Takımdaşlık Oyunları' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, farklı departmanlardan gelen çalışanlar, takım ruhunu ve kolektif başarıyı eğlenceli aktivitelerle deneyimledi.

Yeşim Grup, "Birlikte Başarırız" değeri kapsamında,Hangy Event House iş birliğiyle düzenlediği "Takımdaşlık Oyunları" etkinliğiyle çalışanlarına takım ruhunun ve kolektif başarının önemini eğlenceli bir deneyimle aktardı.

Yeşim Grup, çalışanlarının kurum değerlerini benimsemesini teşvik etmek amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini ekledi. Son dört aydır sürdürülen bu çalışmaların sonuncusu, "Birlikte Başarırız" değeri çerçevesinde Türkiye'nin ilk ve tek büyükler için oyun ve takımdaşlık evi olan Hangy Event House iş birliğiyle gerçekleştirilen "Takımdaşlık Oyunları" etkinliği oldu.Yeşim Akademi'de, Hangy Event House eğitmenleri Yüksek Makine Mühendisi Yılmaz Dindar ve Endüstri Mühendisi Gülin Özdemir Dindar'ın yönetiminde gerçekleşen etkinlik, Yeşim Grup çalışanlarına eğlenceli ve öğretici bir deneyim fırsatı sundu. Farklı departmanlardan bir araya gelen temsilciler, kelime oyunu, denge oyunu, balon oyunu, A4 yolu ve balon voleybol gibi oyunlarla takım ruhu, iletişim, liderlik, empati ve samimiyet gibi temel kavramlara odaklanarak "birlikte başarmanın" anlamını yeniden keşfettiler.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, "Son dört aydır Yeşim'in değerlerini çalışanlarımızla buluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. İlk olarak 'Sürdürülebilirlik Önceliğimizdir' değerimizle başladığımız yolculuğumuza, 'Müşterimiz ile Beraber Yürürüz' ve 'Performans Tutkusu ile Çalışırız' değerlerimizle devam ettik. Aralık ayında ise 'Birlikte Başarırız' diyerek farklı departmanlarda çalışan arkadaşlarımızı bir araya getirdik ve aralarında kolektif bir bilinç oluşmasını, böylece birlikte başarmanın gücünü tatmalarını istedik. Çalışanlarımızın bu etkinliklere olan yoğun katılımı ve ilgisi, bizi çok mutlu etti. Umuyorum ki bu değerlerimizi iş ve özel hayatımızda gerekli yerlerde özümseyerek uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Yeşim Grup'un çalışanlarının motivasyonunu artırmayı ve ortak hedeflere daha güçlü bir şekilde yürümeyi hedefleyerek düzenlediğietkinlik boyunca ekiplerhem rekabetin hem de kolektif çalışmanın gücünü hissederek eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik sonunda katılımcılar, iş birliği ve takım olmanın gücünü daha derinden deneyimlemiş oldular. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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