Yeşim Grup'tan Meme Kanseri Farkındalık Semineri

Yeşim Grup, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" çerçevesinde Hayat Hastanesi iş birliğiyle çalışanlarına yönelik bir seminer düzenledi. Seminerde Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Servet Yetgin, meme kanserinin nedenleri, risk faktörleri ve tedavi yöntemleri hakkında katılımcılara önemli bilgiler verdi.

Yeşim Grup, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" çerçevesinde Hayat Hastanesi iş birliğiyle çalışanlarına yönelik seminer gerçekleştirdi. Büyük Konferans Salonu'ndaki seminere yoğun katılım oldu. Seminerde meme kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğunu vurgulayan Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Servet Yetgin, her 8 kadından birinin bu hastalığa yakalanma riski taşıdığını belirtti. Yetgin, yaş, cinsiyet, aile geçmişi, yaşam tarzı ve alkol-sigara kullanımı gibi faktörlerin de bu riski artırabileceğinin altını çizdi. Erken teşhisin tedavi başarısındaki önemine dikkat çekerek kadınların kendi kendine meme muayenesi yapmasının basit ve etkili bir yöntem olduğunu ifade eden Yetgin, "Her ay düzenli olarak yapılan kendi kendine muayene, meme kanserinin erken teşhisinde kritik rol oynuyor. Araştırmalara göre, meme kanserinin yüzde 70'i kadınlar tarafından fark edilirken yüzde 20'si doktor kontrolü ile yüzde 10'u ise mamografi ile tespit ediliyor. 40 yaş üzerindeki kadınların da yılda bir kez mamografi çektirmesi gerektiğini tavsiye ediyoruz" dedi.

Muayene sırasında dikkat edilmesi gereken belirtileri sıralayan Yetgin, memede portakal kabuğu görünümü, deri döküntüleri, boyut farklılıkları ve kanlı akıntı gibi anormalliklerin meme kanseri belirtisi olabileceğini söyledi. Yetgin ayrıca, koltuk altlarının da muayene sırasında ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Muayene sırasında bir anormallik tespit edildiğinde durumu hemen bir sağlık profesyoneline bildirmek gerektiğinin altını çizen Yetgin, bilinçli bir yaklaşımın meme kanseri ile mücadelede kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Seminerin sonunda Hayat Hastanesi, Yeşim çalışanlarına mamografi ve meme check-up hediye ederek, farkındalık çalışmalarına destek oldu. - BURSA