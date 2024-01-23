Yeşilçam'ın mavi gözlü sultanı Fatma Girik anılacak

Türk sinemasının mihenk taşlarından, Yeşilçam'ın mavi gözlü sultanı Fatma Girik, vefatının 2. yılında bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Şişli'de, sevenlerinin ve dostlarının katılımıyla düzenlenecek programla anılacak.

Fatma Girik, ölümünün 2. yılında belediye başkanlığı yaptığı Şişli'de anılacak.

Kadın kimliğinin yaratıcı ve öncü ruhunu hem sinema perdesinde hem de siyasette ortaya koyan Fatma Girik, yıllarca emek verdiği sinema perdesinde, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde ve ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Umut Kurt'un moderatörlüğünü üstlendiği program eşliğinde, dostlarının ve sevenlerinin katılımıyla yad edilecek.