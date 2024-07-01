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Yeşilay Ağrı Şube Başkanı ve Gönüllülerinden Uyuşturucuyla Mücadele Saha Çalışması

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Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan ve gönüllüleri, esnafı dolaşarak vatandaşların uyuşturucuyla mücadelede farkındalığını artırmak için saha çalışması yaptı. Aslan, gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucuya karşı tüm vatandaşların bilinçli ve duyarlı olabilmesi için esnaflarımızı dolaşıp vatandaşlarımızı bilgilendirerek afiş ve broşür dağıtımı gerçekleştirdik dedi.

Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan ve gönüllüleri, esnafı dolaşarak vatandaşların uyuşturucuyla mücadelede farkındalığını artırmak için saha çalışması yaptı.

Aslan, yaptığı açıklamada, "Gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucuya karşı tüm vatandaşlarımızın bilinçli ve duyarlı olabilmesi için esnaflarımızı dolaşıp vatandaşlarımızı bilgilendirerek afiş ve broşür dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.

Ağrı'da hizmet vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin uyuşturucu bağımlısı olan vatandaşlara ücretsiz hizmet vererek iyileşme sürecine katkı sunduğunu belirten Aslan, "Bizlere ulaşmak isteyen tüm vatandaşlarımızın tek yapması gereken Alo 115 numaralı danışmanlık hattımızı arayarak profesyonel yardım almalarını sağlamak" diye konuştu.

Aslan, Yeşilay olarak uyuşturucuyla mücadelede her zaman vatandaşların yanında olduklarını ve bu konuda ücretsiz yardım etmeye hazır olduklarını bildirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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