Adliyeye çocuk bekleme ve oyun odası kütüphanesi kuruldu

Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi, Adliye'de 3-17 yaş arası çocuklara yönelik bir kütüphane kurarak bağımlılıkla mücadelede farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadın Komisyonu, Afyonkarahisar Adliye'sinde bulunan çocuk bekleme ve oyun odasında 3-17 yaş arası çocuklara yönelik özel bir kütüphane oluşturdu.

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çocuklarımızı her türlü bağımlılık riskinden korumak, onlara sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak en öncelikli görevimizdir. Bu proje, hem koruyucu farkındalığı artırmak hem de çocuklara güvenli bir ortam sunmak adına önemli bir adımdır."

Kavas ayrıca projenin çocukların bekleme sürecinde kendilerini güvende, değerli ve desteklenmiş hissetmelerine katkı sağlayacağını ve Yeşilay'ın toplumsal farkındalık misyonunu güçlendiren önemli bir adım olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
