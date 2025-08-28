Yeşilay Adıyaman Şubesi, İHA'yı Ziyaret Etti

Adıyaman Yeşilay Şube Başkanlığı, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosu'nu ziyaret ederek bağımlılıkla mücadelede yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Gerçekleştirilen ziyarete Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Bahattin Tunç'un yanı sıra, Yeşilay yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Heyet, İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya gelerek, kent genelinde sürdürülen farkındalık çalışmaları ve projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Yeşilay Şube Başkanı Bahattin Tunç, Yeşilay'ın sadece sigara, alkol ve madde bağımlılığıyla değil; teknoloji, kumar ve benzeri tüm zararlı alışkanlıklarla da mücadele ettiğini belirterek, "Yeşilay olarak temel amacımız, sağlıklı bir toplum oluşturmak ve özellikle gençlerimizi bağımlılık tuzaklarından korumaktır. Bu kapsamda okullarda seminerler düzenliyor, kamu kurumlarıyla iş birliği yapıyor, yerel yönetimlerle ortak projeler geliştiriyoruz. Bu mücadelede medyanın desteği bizim için çok kıymetli" dedi.

Tunç, toplumda farkındalık oluşturmanın en etkili yollarından birinin medya olduğunu vurgulayarak, İHA başta olmak üzere yerel ve ulusal basın kuruluşlarının desteğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Basın mensuplarının, toplumu bilinçlendirme noktasında gösterdiği duyarlılık takdire şayandır. Bu kapsamda İHA Adıyaman Bürosu'na gerçekleştirdiğimiz ziyarette, hem teşekkür etmek hem de çalışmalarımızı paylaşmak istedik" sözlerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve çalışmaların sürdürülebilirliği temennisinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN