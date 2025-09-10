Yeşil Vatanı Korumak Temalı Açılış Dersi Düzenlendi

Haberler

Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi'nde İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'nin katılımıyla 'Yeşil Vatanı Korumak' temalı açılış dersi gerçekleştirildi. Öğrencilere doğanın korunması ve çevre bilinci hakkında bilgiler verildi, ardından fidan dikim töreni yapıldı.

Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'nin katılımıyla "Yeşil Vatanı Korumak" temalı açılış dersi yapıldı.

İlk ders çerçevesinde öğrencilere Sünnetci tarafından doğanın sunduğu eşsiz kaynakların korunmasının önemi, çevreye duyarlı bireyler olmanın gerekliliği ve gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı bir dünya bırakmanın sorumluluğu anlatıldı.

Sunumların ardından okul bahçesinde düzenlenen fidan dikim törenine geçildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
