Yeşil Vatanı Korumak Temalı Açılış Dersi Düzenlendi

Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'nin katılımıyla "Yeşil Vatanı Korumak" temalı açılış dersi yapıldı.

İlk ders çerçevesinde öğrencilere Sünnetci tarafından doğanın sunduğu eşsiz kaynakların korunmasının önemi, çevreye duyarlı bireyler olmanın gerekliliği ve gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı bir dünya bırakmanın sorumluluğu anlatıldı.

Sunumların ardından okul bahçesinde düzenlenen fidan dikim törenine geçildi. - AFYONKARAHİSAR