Bayburt'ta jandarmanın kullandığı yerli ekipmanlar ve araçlar öğrencilere tanıtıldı

Güncelleme:
Bayburt'ta Jandarma ekipleri, Süleyman Ersoy İlkokulu öğrencilerine yönelik yerli ve milli teknoloji tanıtım etkinliği düzenledi. Öğrenciler, jandarmanın kullandığı modern araç ve ekipmanları inceleme fırsatı buldu.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Süleyman Ersoy İlkokulu öğrencilerine yönelik yerli ve milli teknoloji tanıtım etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte jandarma personeli, görevlerde kullanılan ve yerli imkanlarla üretilen araç ile ekipmanları öğrencilere tanıttı. Öğrenciler, jandarmanın kullandığı modern araç ve donanımları yakından inceleme fırsatı bulurken, sistemlerin teknik özellikleri hakkında da bilgilendirildi.

Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen araçlara yoğun ilgi gösteren öğrenciler, merak ettikleri soruları jandarma personeline yöneltti. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin, öğrencilerde güvenlik güçlerine yönelik farkındalık oluşturduğu ve yerli üretimin öneminin kavranmasına katkı sağladığı belirtildi. Okul yönetimi ise program dolayısıyla Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel


