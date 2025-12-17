Haberler

Yerli Malı Haftası Etkinliğinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 10 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği sırasında tükettikleri yiyecekler sonrası rahatsızlanan 10 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde bulunan Şehit Aytaç Altınörs İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından okula getirilen yiyecekleri tüketen bazı öğrencilerde mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri görüldü.

Şikayetlerin artması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından okula çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 10 öğrenci, tedbir amaçlı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de okula gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: ANKA / Yerel
