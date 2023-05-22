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Yenisi yapıldı, hasarlı eski cami yıkıldı

Yenisi yapıldı, hasarlı eski cami yıkıldı

Yerel Haberler

Körfez Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde hasarlı olduğu tespit edilen cami yerine yenisini yaptı, önceki gün de eski camiyi güvenlik önlemleri altında yıktı.

Körfez Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde hasarlı olduğu tespit edilen cami yerine yenisini yaptı, önceki gün de eski camiyi güvenlik önlemleri altında yıktı.

Körfez Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde modern mimarisi ile ilçeye kazandırılan Körfez Yeni Camii'nin ibadete açılması sonrasında 100 metre arkasında yer alan ve hasarlı olduğu tespit edilen camini yıkımı için de çalışma başlatılmıştı. Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanması sonrası hafta sonu yıkım gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte hasarlı durumdaki eski cami yıkıldı. Fatih Mahallesi sakinleri ise Başkan Şener Söğüt başta olmak üzere yeni caminin hayata geçmesinde emeği geçen Körfez Belediyesi'ne ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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