Yenişehir Belediyesi'nden Ara Tatilde Çocuklara Özel Tiyatro

Yenişehir Belediyesi, okulların ara tatile girmesiyle birlikte çocukları tiyatro oyunlarıyla buluşturdu. Çocukların tatillerini verimli ve eğlenceli şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla hareket eden Yenişehir Belediyesi, “Nasrettin Hoca ve Kuklaları” ile “Karagöz Masallar Diyarında” oyunlarını çocuklar için sahneledi.

Yenişehir Belediyesi, okulların ara tatile girmesiyle birlikte çocukları tiyatro oyunlarıyla buluşturdu. Çocukların tatillerini verimli ve eğlenceli şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla hareket eden Yenişehir Belediyesi, "Nasrettin Hoca ve Kuklaları" ile "Karagöz Masallar Diyarında" oyunlarını çocuklar için sahneledi.

Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik birbirinden güzel oyunların sahneleneceği ve 18 Kasım'da başlayacak olan 3. Yenişehir Komedi Oyunları Festivali'ne hazırlanan Yenişehir Belediyesi, "Tiyatro Yenişehir'de Güzel" sloganıyla iki çocuk oyununu Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde çocuklarla buluşturdu.

Salonu dolduran çocuklar keyifli zaman geçirirken, aileler de çocuklarının böyle bir etkinlikte eğlenirken öğrenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.