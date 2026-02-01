Haberler

Yenipazar'da vatandaşlarla birebir temas
Bilecik'in Yenipazar ilçesi Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, Esenköy köyü ve Tekeciler Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında hane ziyaretleri yapıldı ve vatandaşların ihtiyaçları dinlendi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, beraberindeki yetkililerle Esenköy köyü ve Tekeciler Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Ceylan Kara ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Osman Aygüneş ile birlikte Esenköy köyü ve bağlı mahallesi Tekeciler'de hane ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretler sırasında vatandaşların evlerine misafir olarak hal ve hatırlarını soran yetkililer, talepleri ve ihtiyaçları yerinde dinledi. Programda köy kahvesinde vatandaşlarla çay eşliğinde samimi sohbetler gerçekleştirildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Devletimizin kapısı da, gönlü de her zaman vatandaşımıza açıktır. Gösterilen ilgi ve misafirperverlik için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
