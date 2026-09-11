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Yenipazar’da uyum haftası renkli görüntülere sahne oldu

Yenipazar’da uyum haftası renkli görüntülere sahne oldu
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Aydın’ın Yenipazar ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı Uyum Haftası kapsamında okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencileri için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı Uyum Haftası kapsamında okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencileri için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Uyum Haftası etkinlikleriyle öğrencilerin arkadaşlarıyla güvenli ve sağlıklı iletişim kurmaları, okul ortamını tanımaları ve yeni eğitim hayatlarına daha kolay adapte olmaları hedefleniyor. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, Uyum Haftası çalışmaları kapsamında Merkez İlkokulu'nu ziyaret ederek 1. sınıf öğrencileri, veliler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Akyol'a Şube Müdürü Emrullah Çolak da eşlik etti. Ziyarette öğrencilerin okulu, sınıflarını ve öğretmenlerini tanımalarına yönelik gerçekleştirilen uyum etkinlikleri yerinde incelendi. Akyol ve Çolak, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarına katıldı ve miniklerin ilk okul heyecanına ortak oldu. Öğretmenlerle de görüşen Akyol, öğrencilerin uyum sürecinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede okul-aile iş birliğinin, öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri ve eğitim hayatına sağlıklı bir başlangıç yapmaları açısından önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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