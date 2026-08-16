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Yenipazar'da Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor

Yenipazar'da Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor
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Aydın Yenipazar'da okullarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, Merkez Ortaokulu'ndaki hazırlıkları yerinde inceledi. Çalışmaların planlanan takvimle tamamlanması hedefleniyor.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde okulların yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanması amacıyla yürütülen bakım, onarım, boya ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, Yenipazar Merkez Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulda devam eden hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Okul yönetiminden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Akyol, yürütülen bakım ve onarım faaliyetlerini değerlendirdi. Öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına daha güvenli, sağlıklı ve uygun bir eğitim ortamında başlamaları amacıyla sürdürülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için gerekli değerlendirmelerde bulunuldu. İlçe genelindeki eğitim kurumlarının yeni döneme en iyi şekilde hazırlanması amacıyla bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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