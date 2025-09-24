Haberler

Yenipazar'da İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Denetlendi

Güncelleme:
Bilecik'in Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, Doğubelenören Köyü'nde yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmalarını inceledi ve köydeki su sıkıntısının giderileceğini açıkladı.

Bilecik'in Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, İl Özel İdaresi yetkilileriyle birlikte Doğubelenören Köyü'nde yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmalarını inceledi. Kaymakam Uçar, çalışmalar hakkında yetkililerden teknik bilgi aldı.

Uçar, "Mevcut drenaj hattının yenilenmesiyle köyümüzde yaşanan içme suyu sıkıntısının önemli ölçüde giderilmesinin planlıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
