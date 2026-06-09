Bilecik'te Hıdırellez coşkusu yaşandı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Hıdırellez coşkusu yaşandı.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, Yenipazar'a bağlı Dereköy ve Aşağıboğaz köylerinde düzenlenen Hıdırellez etkinliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar aynı sofrada buluşarak Hıdırellez coşkusunu birlikte yaşadı. Köy halkının yoğun katılım gösterdiği programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Etkinlik kapsamında vatandaşlar ile aynı sofranın, aynı muhabbetin ve aynı sevincin paylaşılmasından büyük memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Misafirperverlikleri ve sıcak ilgileri için Dereköy ve Aşağıboğazlı vatandaşlara teşekkür edildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Dereköy ve Aşağıboğaz köylerimizde hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum. Hıdırellez'in ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı