Haberler

Bilecikli hayırseverden öğrencilere mont ve bot desteği

Bilecikli hayırseverden öğrencilere mont ve bot desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, yıllarca eğitim camiasına hizmet eden bir hayırsever, ilçedeki tüm öğrencilere mont ve bot yardımında bulundu. Kaymakam Mehmet Salih Uçar, bu bağışın çocukların hayatında önemli bir etki yaratacağını belirtti.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde yıllarca eğitim camiasına emek vermiş hayırsever, ilçedeki tüm öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar'ın öncülüğünde hayırsever tarafından Yenipazar'daki okullarda öğrenim gören tüm öğrenciler için gönderilen mont ve botlar, okullarda tek tek teslim edildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Çocuklarımızın gözlerindeki sevinç, bu topraklarda kurduğumuz gönül bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir zamanlar ilçemiz için büyük emekler vermiş olan hayırseverimizin, yıllar sonra yine evlatlarımızın yanında olması hepimize derin bir vefa duygusu yaşattı. İyiliği, emeği ve gönül zenginliğiyle örnek olan hayırseverimize ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyor; bu anlamlı desteklerinin çocuklarımızın hayatında kalıcı bir iz bırakacağına inanıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftar 'Salah geliyor' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Taraftar "Salah geliyor" derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
Öğrencilerden örnek davranış: Aldıkları suyu kameraya gösterip parasını bıraktılar

Sizi yetiştiren anne-babaya helal olsun
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Taraftar 'Salah geliyor' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Taraftar "Salah geliyor" derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
title