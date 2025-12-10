Bilecikli hayırseverden öğrencilere mont ve bot desteği

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde yıllarca eğitim camiasına emek vermiş hayırsever, ilçedeki tüm öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar'ın öncülüğünde hayırsever tarafından Yenipazar'daki okullarda öğrenim gören tüm öğrenciler için gönderilen mont ve botlar, okullarda tek tek teslim edildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Çocuklarımızın gözlerindeki sevinç, bu topraklarda kurduğumuz gönül bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir zamanlar ilçemiz için büyük emekler vermiş olan hayırseverimizin, yıllar sonra yine evlatlarımızın yanında olması hepimize derin bir vefa duygusu yaşattı. İyiliği, emeği ve gönül zenginliğiyle örnek olan hayırseverimize ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyor; bu anlamlı desteklerinin çocuklarımızın hayatında kalıcı bir iz bırakacağına inanıyoruz" dedi. - BİLECİK