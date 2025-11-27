Yenipazar'da Hayırsever Desteği ile Öğrencilere Kış Montu Dağıtıldı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bir hayırsever vatandaşın mont desteği öğrencileri sevindirdi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, hayırsever bir vatandaş tarafından sağlanan kışlık montları ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine teslim etti. Soğuk kış günlerinde çocukların üşümemesi amacıyla yapılan destek, öğrenciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kaymakam Uçar, mont dağıtımı sırasında öğretmenler ve öğrencilerle sohbet ederek ihtiyaç sahibi her çocuğa ulaşmanın önemine dikkat çekti.

Mehmet Salih Uçar, "Soğuk kış günlerinde evlatlarımızın yanında olmayı amaçlayan bu anlamlı destek, çocuklarımızın yüzünde büyük bir mutluluk oluşturdu. Eğitime ve çocuklarımızın ihtiyaçlarına katkı sunan hayırsever vatandaşımıza teşekkür ediyor, ilçemizde hiçbir evladımızın üşümemesi için devletimizin imkanları ve milletimizin gönlü her zaman bir aradadır" dedi. - BİLECİK