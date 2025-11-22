Yenipazar'da Gazze Yararına Hayır Çarşısı Düzenlendi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Gazze yararına hayır çarşısı düzenlendi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, İlçe Müftülüğünce organize edilen Gazze yararına düzenlenen hayır çarşısına katıldı. Yenipazar Kaymakamı Uçar, kurum amirleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Yenipazar halkının hayır çarşısına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Hayır, çarşısında gönüllü kadınlar, din görevlileri ve vatandaşlar tarafından hazırlanan ürünler Gazze'ye destek amacıyla satışa sunuldu.

"Nerede bir zulüm varsa, Yenipazar oraya elini ve yüreğini uzatmaya devam edecektir"

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, "Mazlum ve mağdur coğrafyalara destek olmayı bir insanlık vazifesi olarak gören Yenipazar halkımızın yoğun ilgisiyle hayır çarşısıyla birlik ve dayanışma ruhumuz en güzel şekilde tezahür etti. Yenipazar'ın iyilikte yarışan bu hassasiyeti bizim en büyük gücümüzdür. Nerede bir zulüm varsa, Yenipazar oraya elini ve yüreğini uzatmaya devam edecektir. Yenipazar Kaymakamlığı olarak; iyiliğin, merhametin ve kardeşliğin daim olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK