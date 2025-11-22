Haberler

Yenipazar'da Gazze Yararına Hayır Çarşısı Düzenlendi

Güncelleme:
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen hayır çarşısına yoğun ilgi gösterildi. Kaymakam Mehmet Salih Uçar, hayır çarşısının, Yenipazar halkının iyilikteki dayanışmasını pekiştirdiğini vurguladı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Gazze yararına hayır çarşısı düzenlendi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, İlçe Müftülüğünce organize edilen Gazze yararına düzenlenen hayır çarşısına katıldı. Yenipazar Kaymakamı Uçar, kurum amirleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Yenipazar halkının hayır çarşısına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Hayır, çarşısında gönüllü kadınlar, din görevlileri ve vatandaşlar tarafından hazırlanan ürünler Gazze'ye destek amacıyla satışa sunuldu.

"Nerede bir zulüm varsa, Yenipazar oraya elini ve yüreğini uzatmaya devam edecektir"

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, "Mazlum ve mağdur coğrafyalara destek olmayı bir insanlık vazifesi olarak gören Yenipazar halkımızın yoğun ilgisiyle hayır çarşısıyla birlik ve dayanışma ruhumuz en güzel şekilde tezahür etti. Yenipazar'ın iyilikte yarışan bu hassasiyeti bizim en büyük gücümüzdür. Nerede bir zulüm varsa, Yenipazar oraya elini ve yüreğini uzatmaya devam edecektir. Yenipazar Kaymakamlığı olarak; iyiliğin, merhametin ve kardeşliğin daim olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
