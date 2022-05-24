Yenimahalle Belediyesi'nden Annelere Yoga Eğitimi - Haberler

Yenimahalle Belediyesi anaokulu, kreşler ve gündüz bakımevlerinin minik sakinlerinin anneleri yoga seansında buluştu.

Ücretsiz olarak verilen yoga eğitimi ile annelere sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayan belediye, okulların bahçelerinde gerçekleşen yoga seanslarıyla annelere günün yorgunluğunu attırdı.

Yoga Academy Yenimahalle tarafından verilen yoga seanslarında Antrenör Nunam Nurgul Akan, orijinal yoga sistemi tekniklerini annelerle paylaştı.

1 saat süren yoga eğitiminin sonunda annelere ' Yoga zihnin efendisidir' diyen Akan, "Orijinal yoga sistemi neredeyse, orada refah, başarı, özgürlük ve mutluluk vardır. Beden, zihin, ruh bütünlüğü, 0'dan 100'e herkes için yoga. Duygularınızın yoga ile hakimi olun. Yoga hayat enerjisini arttırır,gergin eklemleri yumuşatır, hastalıkları önler ve iyileştirir, stresi giderir, beden ve zihni gevşetir" diye konuştu.