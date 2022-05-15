Yenimahalle Belediyesi Çiçek Festivali'nde - Haberler

BAHÇE, OSMANİYE (ANKA) - Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İç Anadolu Belediyeler Birliği, Altınpark Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'Flower Fast' isimli çiçek, süs bitkileri, peyzaj, park ve bahçe düzenleme festivalinde stant açtı.

12-15 Mayıs arasında İç Anadolu Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği, Türkiye Peyzaj Mimarları Odası, Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası, Türkiye Çiçekçiler Federasyonu ve Risus Fuar ve Organizasyon iş birliğinde Altınpark Fuar Merkezi'nde düzenlenen Çiçek Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen peyzaj, çiçek, organik tarım ürünleri ve araç gereçleri üretimi yapan onlarca firma ve kuruluşu bir araya getirdi.

Bahçe süsleme gereçleri, süs bitkileri ve kent mobilyaları gibi birçok farklı standın kurulduğu fuar alanını İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk ve Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras ile ziyaret ederek festivalin açılış kurdelesini kesen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Peyzaj, yalnızca Türkiye'de değil dünya genelinde önem kazanmış bir sektör haline geldi" dedi.

"BİTKİ SEÇİMİNDE YAŞADIĞIMIZ BÖLGEYİ DİKKATE ALARAK KARAR VERMEMİZ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

İş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin ve kurum temsilcilerinin katıldığı Flower Fast'in açılışında katılımcılara seslenen Yaşar, "Kentlerimiz altyapıda, üstyapıda, yeşil alanda, peyzaj konusunda ne kadar ilerliyorsa o derece değeri artıyor. Şehirlerimizi geleceğe düzgün ve düzenli hazırlamak durumundayız. Süs bitkileri konusu, şehirlerin gelişimi için çok önemli bir konu. Her bitkiyi her şehrimizde yetiştirmemiz mümkün olmuyor. Ülkemizde dört mevsimi aynı anda yaşadığımız bölgeler var. Peyzaj ve bitki üretimi kazanç sağlayan ayrı bir sektör haline geldi. Şehirlerin düzenli ve estetik görünümü için bu sektörü önemsememiz gerekiyor. Bitki seçiminde yaşadığımız bölgeyi dikkate alarak karar vermemiz büyük önem taşıyor. Büyük bir maliyeti üstlenerek ithal ağaçlar getirtmek yerine kendi bölgemize uygun bitki ve fidanları kendimiz üretmeliyiz. Yenimahalle'de göreve geldiğimiz günden beri 1 buçuk milyon metre kare yeşil alan ve park yapımını gerçekleştirdik. Bu alanların tamamında diktiğimiz bitkilerin Ankara'nın iklimine uygun olmasına dikkat ettik, özen gösterdik. Kendi seramızı yaptık ve süs bitkilerinin üretimini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.