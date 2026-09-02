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Yeniden Refah Partisi Iğdır İlçe Başkanı Salduz'dan Saldırı Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Iğdır İlçe Başkanı Salduz'dan Saldırı Açıklaması
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Yeniden Refah Partisi Iğdır Merkez İlçe Başkanı Batuhan Salduz, 19 Temmuz akşamı aracına yönelik düzenlenen saldırıyı kınayarak olayın aydınlatılmasını istedi. Salduz, vali konutu önünde meydana gelen saldırıda araçlarının zarar gördüğünü, şikayetçi olduklarını ve ticari taksiyle bağlantılı şüphelilerin tespiti için CİMER'e başvurduklarını belirtti.

(IĞDIR) - Yeniden Refah Partisi Iğdır Merkez İlçe Başkanı Batuhan Salduz, 19 Temmuz 2026 akşamı uğradığı saldırının aydınlatılmasını istedi.

Salduz, yaptığı açıklamada, 19 Temmuz saat 21.30 sıralarında içerisinde bulunduğu araca yönelik saldırı gerçekleştirildiğini, olayın ardından polise başvurarak şikayetçi olduğunu ifade etti.

Olayın Iğdır'ın önemli ve işlek noktalarından biri olan vali konutunun önünde gerçekleştiğini belirten Salduz, "Saldırıda bulunan kişiler ters yönden gelerek, Vali Bey'in konutunun girişinin bulunduğu tarafta yolumuzu kestiler. Araçtan birkaç kişi inerek aracıma doğru saldırmaya kalkıştı. Aracımıza da zarar verdiler" dedi.

Saldırının ardından olay yerinden ayrıldıklarını ve emniyet güçlerine başvurduklarını belirten Salduz, çevrede bulunan bazı kişilere yönelik de taşkınlık yaşandığını öne sürdü.

"Saldırı sonrasında olay yerinden ayrılan ticari taksiyi başka bir şahıs alarak sürmüştür" diyen Salduz, olayda kullanıldığı belirtilen aracın ticari taksi olduğunu, araç sürücülerinin sosyal güvenlik durumlarının incelenmesi amacıyla CİMER'e başvuruda bulunduklarını söyledi.

Salduz, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Gereğinin yapılacağına inanmaktayız. Devlet kurumlarımıza tam olarak güvenmekteyiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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