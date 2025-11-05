Yenice Dernek Başkanları TBMM'de Milletvekilleriyle Buluştu

Karabük'ün Yenice ilçesinin dernek başkanları ve temsilcileri, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekilleriyle bir araya geldi. Ziyarette Yenice'nin sorunları, beklentileri ve geleceğe yönelik projeler ele alındı.

Karabük Yeniceliler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı F. Fatih Arslan, Zonguldak Yeniceliler Eğitim, Kültür, Spor ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Şık, İstanbul Yortan ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ekrem Dereli, İstanbul Marmara Karabük Yenice Kelemenliler Derneği Başkanı Hilmi Cıbır, Ankara Karabük Yeniceliler Derneği Başkanı Yetkin Cinkavuk, Karadeniz Ereğli Yeniceliler Derneği Başkanı Şener Mısırlı, Ankara'da Yaşayan Yeniceliler Platformu Sözcüsü Ali Koymatçık, Yortanspor Kulüp Başkanı İsa Dereli, Ergenekon Mahallesi Muhtarı Sabahattin Çorbacı ve Soğuksu Mahallesi Muhtarı Serkan Beşevli, beraberlerindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TBMM'de Karabük Milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve Cevdet Akay'ı ziyaret etti.

Ziyarete, önceki dönem Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu da katıldı. Görüşmede Yenice'nin sorunları ve yatırımları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında heyet, Ankara Karabüklüler Vakfı'nı da ziyaret ederek Ankara'da yaşayan Yenicelilerle bir araya geldi. Buluşmada Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin ve Vakıf Başkanı Nizamettin Yücel de yer aldı.

Dernek başkanları, bölge milletvekillerine Meclis'in yeni yasama yılı dolayısıyla "hayırlı olsun" dileklerinde bulunarak Yenice'nin geleceği için temennilerini paylaştı.

Toplantıya katılan dernek başkanları, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak organizasyona katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Ayrıca bölge yatırımları için gayret gösteren milletvekillerine ilgi ve samimi yaklaşımlarından dolayı şükranlarını sundular. - KARABÜK