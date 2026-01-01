Yeni yılda Ortaköy'de kar yağışı başladı
Beşiktaş Ortaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde kar yağışı başladı. Vatandaşlar 2026 yılını kar yağışıyla karşıladı.
Beşiktaş Ortaköy'de, 2026 yılının ilk dakikalarında kar yağışı etkili oluyor. Vatandaşlar kar yağışı sürprizi ile karşılaşırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hafif kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Araçların üzerlerinde beyazlıklar oluşurken, yağış İstanbul'un bazı ilçelerinde de etkisini gösteriyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel