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YENİ Parti Osmaniye ve Kilis kurucu il başkanlıklarına atamalar yapıldı

YENİ Parti Osmaniye ve Kilis kurucu il başkanlıklarına atamalar yapıldı
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YENİ Parti'nin Osmaniye ve Kilis kurucu il başkanlıklarına atamalar yapıldı. Osmaniye Kurucu İl Başkanlığı'na Avni Güvel, Kilis Kurucu İl Başkanlığı'na ise Mehmet Topalkara atandı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - YENİ Parti'nin Osmaniye ve Kilis il başkanlıklarına atamalar yapıldı. Osmaniye Kurucu İl Başkanlığı'na Avni Güvel, Kilis Kurucu İl Başkanlığına ise Mehmet Topalkara atandı.

YENİ Parti'de Osmaniye ve Kilis il başkanlıkları için görevlendirme yapıldı. Genel Merkez tarafından yapılan atamalarla Osmaniye Kurucu İl Başkanı görevine Avni Güvel, Kilis Kurucu İl Başkanı görevine ise Mehmet Topalkara getirildi.

YENİ Parti Osmaniye Kurucu İl Başkanı Güvel yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Halkımızın umudunu yeşertmek, cumhuriyetimizin temel değerlerini ve sosyal demokrasinin ilkelerini kentimizin her bir sokağında hakim kılmak için var gücümüzle çalışacağız. YENİ Parti ailesi olarak, adaleti, liyakati ve ortak aklı merkeze alan bir siyaset anlayışıyla sahalarda olacağız. Kısa süre içerisinde il ve ilçe yönetimlerimizi tamamlayarak hemşehrilerimizle kucaklaşacağız. Bana bu görevi layık gören Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Özgür Özel'e, varlığıyla bizleri onurlandıran Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Asu Kaya'ya çok teşekkür ediyorum."

YENİ Parti Kilis Kurucu İl Başkanlı Topalkara da kendisine verilen görevi büyük bir onur ve sorumluluk olarak gördüğünü belirterek, "YENİ Parti'mizin Kilis'teki kurucu il başkanlığı görevini tarafıma tevdi eden Genel Merkezimize teşekkür ediyorum. Bu kutlu görev benim için şahsi bir makam değil, memleketime, ülkeme hizmet olarak görüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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