Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

YENİ Parti Kırıkkale ön seçimini Onur Yüksel Bozdağ 928 oyla önde tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Kırıkkale ön seçimini Onur Yüksel Bozdağ 928 oyla önde tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı için düzenlenen ön seçimde Onur Yüksel Bozdağ 928, Eftal Sarısu 221 oy aldı; 5 oy geçersiz sayıldı. Bozdağ, 25 Ekim Pazar günü Bey Konakları'nda yapılacak Birinci Olağan Kongre'de il başkanlığı için tek aday olacak.

(KIRIKKALE) - YENİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı için Kırıkkale merkez başta olmak üzere ve ilçelerde gerçekleştirilen ön seçim tamamlandı. Yapılan oylamada Kurucu İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ 928 oy alırken, diğer aday Eftal Sarısu 'ya 221 oy çıktı.

YENİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı için iki adayın yarıştığı ön seçim tamamlandı. Kırıkkale merkez ile Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt ve Yahşihan ilçelerinde kurulan sandıklarda üyeler oy kullandı.

Saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi, 18.00 itibarıyla sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından yapılan sayımda, Kurucu İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ 928 oy alarak seçimi önde tamamladı. Diğer aday Eftal Sarısu 221 oyda kalırken, 5 oy geçersiz sayıldı.

YENİ Parti'nin Kırıkkale Birinci Olağan Kongresi 25 Ekim Pazar günü saat 13.00'da Bey Konakları'nda yapılacak. Kurucu İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Kongre'de İl Başkanlığı için tek aday olacak.

Kaynak: ANKA
Ankara’da belediye otobüsünün lastiği yola fırladı! O anlar kamerada

Trafikte akılalmaz olay! Otobüs seyir halindeyken yaşandı
Kaos büyüyor! ABD 'Sizi uyarmıştık' dedi, Macron'dan hamle gecikmedi

ABD'den yangını körükleyecek açıklama geldi, Macron düğmeye bastı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak'ta sağanak sonrası derelerden sürüklenen çöpler limanda birikti

Limana gelenler bu mide bulandırıcı manzarayla karşılaştı
Zonguldak'ta 3 gündür etkili sağanak sonrası duvarı çöken evin kalan bölümü de çöktü

İki günde evin tamamı çöktü
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum

Netanyahu'dan tarihi Türkiye itirafı: Bunu önlemeye çalışıyorum
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi

İstanbul'u vuran sel felaketinden kahreden haber
Balıkesir Bandırma'daki Daskyleion'da 7 fırın ve 2 bin 600 yıllık tohumlar bulundu

Tam 2 bin 600 yıllık! Yerin altında bozulmadan kalmış
Denize kıyısı olmayan Sivas'tan Ege'ye palamut gidiyor! Tanesi 100 liradan satılıyor

Denize kıyısı yok ama Ege'ye balık gönderiyor! Tanesi 100 lira
Hakem, göle dönen sahada ''Top sekiyor mu'' diye denedi! Sonuç: Maç iptal

Göle dönen sahada ''Top sekiyor mu'' diye denedi! Sonuç: Maç iptal