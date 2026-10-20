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YENİ Parti Çorum İl Başkanı Solmaz, AK Parti'li Alar'ın yardım paylaşımını eleştirdi

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YENİ Parti Çorum İl Başkanı Solmaz, AK Parti'li Alar'ın yardım paylaşımını eleştirdi Haber Videosunu İzle
YENİ Parti Çorum İl Başkanı Solmaz, AK Parti'li Alar'ın yardım paylaşımını eleştirdi
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YENİ Parti Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar'ın ihtiyaç sahibi çocuk ve ailelere yapılan yardımları sosyal medyada paylaşmasını eleştirdi. Solmaz, paylaşımlara tepki göstererek 'Bir an önce sandık gelsin' çağrısı yaptı.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - YENİ Parti Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, ihtiyaç sahibi çocuklar ve ailelerine yapılan yardımları sosyal medyada paylaşan AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar'ı eleştirerek, "Artık yönetemiyorsunuz. Artık yönetemediğiniz gibi halkımızı rencide etmekten de çekinmiyorsunuz. Bir an önce sandık gelsin" dedi.

Solmaz, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelere yönelik yardım görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasını üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Yakup Alar'ın bir mağazada ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara yardım yapılmasına ilişkin paylaşımını eleştiren Solmaz, söz konusu görüntülerin Çorum'daki ekonomik ve sosyal tabloyu ortaya koyduğunu ifade etti.

Çocuklara yardım etmenin herkesin görevi olduğunu vurgulayan Solmaz, iktidarın vatandaşları yardıma muhtaç hale getiren sorunları çözmesi gerektiğini kaydetti.

Yapılan yardımların fotoğraflanarak kamuoyuyla paylaşılmasına tepki gösteren Solmaz, Hazreti Muhammed'in sadakanın gizli verilmesine ilişkin öğüdünü hatırlattı.

Açıklamasında iktidara yönelik eleştirilerini sürdüren Solmaz, vatandaşların her geçen gün daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Solmaz, "Artık yönetemiyorsunuz. Artık yönetemediğiniz gibi halkımızı rencide etmekten de çekinmiyorsunuz. Bir an önce sandık gelsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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