Yeni Kimlik Kartıyla Tapu İşlemleri Başlıyor

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tapu işlemlerinin eski kimlik kartları ile yapılamayacağını söyleyerek, "Vatandaşlarımız temmuz uzatmasını kıstasa almasınlar" dedi.

Çipli kimlik kartları ile kötü niyetli kişilerin de işlem yapmasının ve bilgi kirliliklerinin önüne geçileceğini söyleyen Selim Atasoy, "Tapu sahibi olan milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren ve şu anda tapu dairelerinde işlem yaparken yeni kimlik kartlı uygulama işlemi 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle Türkiye genelinde zorunlu hale gelecek. Artık teknoloji gelişiyor ve bu gelişen teknolojiye bizler de ayak uydurmak zorundayız. Bu gelişen teknolojiyle birlikte vatandaşlarımız ve meslektaşlarımızla memnuniyet içerisinde ve de ayrıyeten tapu dairelerinde olumlu sonuçlarla karşılaştığımız kanaatindeyiz. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemiyle birlikte vatandaşlarımız tapu dairelerinde işlemlerini hızlı güvenli şekilde yapacak. Önemli bir konu da vatandaşlarımız mağduriyet yaşamayacak. Bilgi kirliliği olmayacak ve de en önemli konu bizim için de önemli bu; vatandaşlarımız için de önemli olan konulardan birisi de kötü niyetli kişilerin tapu dairelerinde işlem yapmasının önüne geçileceği kanaatindeyiz. Bunun dışında vatandaşlarımız zaman kaybetmeden en kısa sürede nüfus müdürlüklerine gidip eski kimlik kartlarını, yeni çipli kimlik kartlarıyla değiştirsinler" dedi.

"Temmuz ayını dikkate almasınlar"

Atasoy, tapu işlemlerinde yeni kimlik döneminin 1 Ocak'ta başlayacağını ve vatandaşların temmuz ayını dikkate almamaları gerektiğini söyleyerek, "Hem vatandaşlarımız tapu dairelerinde işlem yapma esnasında da hem mağdur olmazlar hem de herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmazlar diyoruz. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle tapu müdürlüklerinde yeni çiftli kimlik kartları zorunlu hale gelecek. Onun için temmuz ayına kadarki verilen süreyi kıstasa almasınlar diyoruz vatandaşlarımıza" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ