Yeni Evlenen Çift Zamantı Irmağı'nda Kanoya Bindi

Tomarza'da evlenen Cengizhan ve Emsal Canıpek çifti, düğün albümlerinin hem eğlenceli hem de doğal güzellikler arasında olmasını sağlamak amacıyla Zamantı Irmağı'nda kanoya bindi.

Tomarza'da yaşayan ve hafta sonu dünya evine giren Cengizhan-Emsal Canıpek çifti; düğün albümlerini hayat tarzlarına ve yaşadıkları bölgenin doğal güzelliklerine uygun olması için Zamantı Irmağı'nda yapılan kanoya binerek bol bol fotoğraf çektirdi. Gelinlik ve damatlığı ile kanoya binen çift; Zamantı Irmağı'nın doğal güzellikleri arasında hem düğün albümleri için fotoğraf çektirdi hem de ırmak içerisinde kürek çekerek özel anlarına renk kattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
