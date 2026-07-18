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Yedi Başak, Gazze'de yaz şenliği düzenledi, halka karpuz dağıttı

Yedi Başak, Gazze'de yaz şenliği düzenledi, halka karpuz dağıttı
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Yeni Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze'deki çadır kentlerde yaşayan ailelere karpuz dağıtarak çocuklar için yaz şenliği düzenledi, oyun ve etkinliklerle yüzleri güldürdü.

Yeni Başak İnsani Yardım Derneği, insanlık krizinin devam ettiği Gazze'de çocuklar için yaz şenliği düzenleyerek çadır kentte yaşayanlara karpuz dağıttı.

Gazze'de devam eden insani kriz, temel gıda ürünlerine erişimi her geçen gün daha da zorlaştırırken, yaz sıcakları bölgedeki ağır yaşam şartlarını daha da zorlaştırıyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, kavurucu sıcakların etkili olduğu Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere bir kamyon dolusu karpuz ulaştırdı. Bölgede yaşanan açlık ve yüksek fiyatlar nedeniyle birçok ailenin temel gıda ürünlerinin yanı sıra meyveye erişimi de oldukça kısıtlı durumda. Bu kapsamda Yedi Başak ekipleri, yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden biri olan karpuzu uzun süredir bu imkana ulaşamayan Gazzeli ailelerle buluşturdu. Bir kamyon dolusu karpuz, ekipler tarafından çadır kentlerde yaşayan ailelere dağıtılırken, yardımlara ulaşmakta güçlük çeken ailelere de kapı kapı ulaştırıldı. Dağıtımlar sırasında özellikle çocukların yaşadığı mutluluk renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar için yaz şenliği yüzleri güldürdü

Yedi Başak ekipleri, karpuz dağıtımının yanı sıra çocuklarla bir araya gelerek çeşitli oyun ve etkinlikler de gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinliklerle çocuklar kısa bir süre de olsa oyun oynama ve birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Gazze'de sıcak yemek, temiz su ve temel insani yardım çalışmalarını sürdüren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bölgedeki ihtiyaçları takip ederek Gazzeli ailelerin yanında olmaya devam ediyor. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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