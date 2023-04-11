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Yelkıran Mahalle eski muhtarı son yolculuğuna uğurlandı

Yelkıran Mahalle eski muhtarı son yolculuğuna uğurlandı

Yerel Haberler

Şenkaya İlçesi Yelkıran Mahallesi eski muhtarı aynı zamanda gönüllü koy koruculuğu yapan Ümit Bozkurt (53) Erzurum'da tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Şenkaya İlçesi Yelkıran Mahallesi eski muhtarı aynı zamanda gönüllü koy koruculuğu yapan Ümit Bozkurt (53) Erzurum'da tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Bozkurt'un cenazesi bugün öğle namazına müteakip köy camisinde kılınarak köy mezarlığında yüzlerce seveninin duası eşliğinde toprağa verildi. Cenazeye Oltu ve Şenkaya'dan çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ümit Bozkurt Şenkaya Erzurum Bozkurt Yerel Haberler

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