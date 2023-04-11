Yelkıran Mahalle eski muhtarı son yolculuğuna uğurlandı
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Şenkaya İlçesi Yelkıran Mahallesi eski muhtarı aynı zamanda gönüllü koy koruculuğu yapan Ümit Bozkurt (53) Erzurum'da tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Şenkaya İlçesi Yelkıran Mahallesi eski muhtarı aynı zamanda gönüllü koy koruculuğu yapan Ümit Bozkurt (53) Erzurum'da tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Bozkurt'un cenazesi bugün öğle namazına müteakip köy camisinde kılınarak köy mezarlığında yüzlerce seveninin duası eşliğinde toprağa verildi. Cenazeye Oltu ve Şenkaya'dan çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel