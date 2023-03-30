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Yediği pide soluk borusuna kaçan işitme engelli kişi hayatını kaybetti

Yediği pide soluk borusuna kaçan işitme engelli kişi hayatını kaybetti

Yerel Haberler

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Hendek ilçesinde yediği pide soluk borusuna kaçan işitme engelli Murat Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Hendek ilçesinde yediği pide soluk borusuna kaçan işitme engelli Murat Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Hendek ilçesinde bulunan bir pide salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki işitme engelli olduğu öğrenilen Murat Yılmaz, pide yediği esnada lokmanın boğazına kaçması neticesinde fenalaştı. Fenalaşan adamı, pide salonundaki vatandaşlar Hendek Devlet Hastanesine götürdü. Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yediği pidenin soluk borusuna kaçması neticesinde hayatını kaybeden Murat Yılmaz, yarın öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Yılmaz Sakarya Yerel Haberler

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