Yedi Başak Derneği depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor. Dernek bu çerçevede GAHİB ile birlikte İslahiye'de bin 300 depremzedeye iftar yemeği dağıttı.

Yurtiçi ve Yurtdışında yaptığı insani yardımlarla büyük takdir toplayan Yedi Başak Derneği "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde de depremzedeleri yalnız bırakmadı. Depremin ilk anından itibaren harekete geçen dernek, tüm imkanlarını bölgedeki vatandaşlar için seferber etti. Depremin yaralarının sarılması için çalışmalarını sürdüren Yedi Başak Derneği, Depremden en çek etkilenen ilçelerden biri olan İslahiye'de Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Birliği'nin desteğiyle bin 300 depremzede vatandaşa iftar yemeği dağıttı. İftar programına Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri ile Yedi Başak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, Yönetim kurulu üyesi Doğan Öğretmen ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

"Depremin ilk anından itibaren organize şekilde çalışmalarımıza başladık"

İftar programında konuşan Yedi Başak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Burası Gaziantep'in İslahiye ilçesi depremzede kardeşlerimiz için kurulmuş bir çadır kenttir. Burada yaşayan kardeşlerimiz için Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak sabahları sahur akşamda iftar şeklinde kardeşlerimize gıda desteğinde bulunuyoruz. Depremin ilk anından itibaren organize bir şekilde Gaziantep'te, Nurdağı'nda, İslahiye'de Adıyaman, Kahramanmaraş ve diğer bölgelerde çalışmalarımızı başlattık ve devam ettiriyoruz. Bugünde İslahiye'de GAHİB ile birlikte iftar dağıtıyoruz. Bu iftara katkı sunan Gaziantep'in iş adamlarına Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Birliği'ne çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ise, "Depremzedelerin acılarına ortak olmak, yardımcı olmak istedik. Eğer onların acılarını bir nebze olsa hafifletebilirsek ne mutlu bize. Bu bir afet kimsenin elinden bir şey gelmez. Ama bu zor günlerde geçecek. Devletimiz her konuda çalışıyor. Bu çadırlar konteynere dönüşüyor konteynerler kalıcı konutlara dönüşecek. Bu günlerde geçecek. Önemli olan bundan bir ders çıkarmaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP