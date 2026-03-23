Down sendromlu çocuklara enerji sektörü tanıtıldı

Down sendromlu çocuklara enerji sektörü tanıtıldı
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş., Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında down sendromlu çocuklara enerji sektörünü tanıttı. Etkinlikte çocuklar, enerji dağıtım süreçlerini öğrenip uygulamalı çalışmalara katıldı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) tarafından, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklara enerji sektörü tanıtıldı.

Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop'ta 2,5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ, iyilik kulübü kapsamında yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, down sendromlu bireyler ve aileleri, Samsun'daki YEDAŞ Genel Müdürlük ve Eğitim Merkezi'nde ağırlandı.

Program kapsamında çocuklar ilk olarak Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme Sistemi Merkezi'nde (SCADA) gerçekleştirilen simülasyon çalışmasına katıldı. Saha ekiplerini yönlendirerek enerji dağıtım süreçlerinin nasıl yönetildiğini gözlemleyen katılımcılar, dijital sistemler üzerinden yürütülen operasyonlara da dahil oldu.

Etkinliğin devamında Eğitim Merkezi'nde enerjisiz alanda uygulamalı çalışmalara geçildi. Down sendromlu bireyler, uzmanlar eşliğinde sigorta değişimi gibi temel elektrik uygulamalarını deneyimledi. Hem öğretici hem de keyifli anların yaşandığı etkinlikte çocukların heyecanı dikkat çekerken, aileler de programın son derece faydalı olduğunu ifade etti.

Down-ÇED Samsun Dernek Başkanı Ulviye Demirci, bu tür etkinliklerin çocukların özgüvenini artırdığını belirterek, "Bireylerin farklı alanları tanıması ve aktif şekilde sürece katılması bizim için çok kıymetli. Bu anlamlı organizasyon için YEDAŞ'a teşekkür ediyoruz" dedi.

YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç ise sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini vurgulayarak, "Sadece elektrik dağıtım hizmeti sunmakla kalmayıp, toplumsal farkındalık oluşturan çalışmaları da önemsiyoruz. Bu tür etkinlikler hem farkındalık sağlıyor hem de gönüllülük anlayışını güçlendiriyor. Misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

Savaşın seyrini değiştirecek talimat! Trump tehdidinden geri adım attı
Gözler İran'daydı! Trump'ın 'Görüşme yaptık' sözlerine ilk yanıt

Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü! İzleyenler ikiye bölündü
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi

Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi
Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü! İzleyenler ikiye bölündü
Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi

Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi
Rümeysa öğretmenin ırmakta cansız bedeni bulundu

Rümeysa öğretmenin şüpheli ölümü! Cesedi ırmakta bulundu