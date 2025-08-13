YEDAŞ, Ordu'daki Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarına Etkinlik Düzenledi

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Ordu'da fındık hasadında çalışan mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı METİP alanındaki çocuklar için etkinlik düzenleyerek, onlara keyifli bir deneyim yaşattı.

Her yaz, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, fındık hasadı süresince Ordu'daki METİP alanlarında konaklıyor. Bu süreçte çocuklarının eğitimlerinden geri kalmamaları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen projede, Pikolo Derneği uygulayıcı kuruluş olarak görev alıyor. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 4-15 yaş arasındaki çocuklara Türkçe, matematik, İngilizce, resim, müzik ve okul öncesi dersler veriliyor.

YEDAŞ da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da projeye destek vererek çocuklara keyifli bir gün yaşattı. Etkinliğe katılan YEDAŞ ekipleri, yanlarında getirdikleri toplar ve balonlarla çocukların yüzünü güldürdü. Profesyonel tiyatroculardan oluşan ekibin sunduğu sahne performansları, birbirinden eğlenceli yarışmalar ve dans gösterileri çocukların günlerine renk kattı. Proje kapsamında eğitimlerinden uzak kalmamaları sağlanan minikler, bu etkinlikle hem oyun oynayarak hem de birlikte vakit geçirerek günlerini dolu dolu geçirdi.

YEDAŞ Ordu Bölge Müdürü Mustafa Öztürk, çocuklara yönelik yapılan etkinliğin kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi. Öztürk, "Hizmet verdiğimiz bölgelerde yalnızca elektrik dağıtım hizmeti sunmakla kalmıyor; insana, doğaya ve yaşama dokunan projelere de önem veriyoruz. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimden uzak kalmaması için yürütülen bu değerli çalışmaya katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Onların gözlerindeki ışık ve gülüşleri, tüm emeklerimizin en kıymetli karşılığı oldu" dedi.

Etkinliğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri, çocuklara özel olarak sahnelenen "Bremen Mızıkacıları" tiyatro gösterisiydi. Renkli kostümler ve eğlenceli sahnelerle sunulan oyun, minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Çocuklar, tiyatronun ardından müzik eşliğinde oynanan çeşitli oyunlara katılarak birlikte dans etti ve günün enerjisini doyasıya paylaştı. - ORDU