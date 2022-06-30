Yazlık Kadırga Şenliği 22 Temmuz'da başlayacak Gölcük Belediyesi Yazlık Kadırga Şenliği, bu yıl 22-24 Temmuz'da düzenlenecek. Gölcük Belediyesi Yazlık Kadırga Şenliği, bu yıl 22-24 Temmuz'da düzenlenecek. Gölcük Belediyesi Yazlık Kadırga Şenliği'nin hazırlık toplantısı yapıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başkanlığında düzenlenen toplantıya meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Şenliklerle ilgili detayların görüşüldüğü toplantıda Ali Yıldırım Sezer, tüm vatandaşları Yazlık Kadırga Şenliği'ne davet etti. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Ali Yıldırım Sezer Gölcük Belediyesi Gölcük Yerel Haberler

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