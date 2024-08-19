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Yaz sıcağında serinlemek isteyenler soluğu Karasu Çayı'nda alıyorlar

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Iğdır'da yeşilin akarsuyla buluştuğu Karasu Çayı, eşsiz doğal güzelliğiyle yaz sıcaklarında serinlemek isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ağrı Dağı eteklerinde bulunan çay, gençlerin ve çevre köylerden gelen insanların tercih ettiği bir serinleme noktası haline gelmiştir.

Yaz sıcağında serinlemek isteyenler soluğu Karasu Çayı'nda alıyorlar

IĞDIR - Iğdır'da yeşilin akarsuyla buluştuğu Karasu Çayı, eşsiz doğal güzelliğiyle yaz sıcaklarında serinlemek isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

5 bin 137 metrelik rakımıyla, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı Milli Parkı sınırları içinde yer alan Karasu Çayı yaz sıcaklığında bunalan ve serinlemek isteyen vatandaşları da ağırlıyor. Ağrı Dağı'nın doğu eteklerinden doğan ve Aras Nehri'nin kolu olan Bulakbaşı, Karasu Sazlığı ve Karasu Çayı, Akarsuyu olarak da bilinen ve Iğdır merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan bu alana birçok yerde insanlar da akın ediyor. Iğdır merkez ve ilçelerinde de birçok kişinin akın ettiği alana çevre köylerden de insanlar akın ediyor. Yaz sıcağında ot biçen gençler işlerini bitirdikten sonra günü Ağrı Dağı eteklerindeki suya girerek bitiriyorlar. Karasu Çay'ında serinlenen gençler suya girenleri de uyararak fazla açılmamalarını ve küçük çocukların tek başlarına girmemelerini istediler. Serinlemek suya giren gençlerden Batuhan Padir; " Buraya serinlemek için geliyoruz. Burada ot işlerini bitirdikten sonra öğle vakti bazen de akşam vakti gelip suya girerek serinliyoruz. Suya girmek isteyen küçük çocuklara burada izin vermiyoruz. Bizde gelirken toplu şekilde geliyoruz. Şu an hava biraz serinlediği için bizde artık çıkıp gideceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ağrı Dağı Karasu Iğdır Çay Yerel Yaşam Güncel Haberler

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