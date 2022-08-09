Yaz okullarının kapanışı yoğun ilgi gördü DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi yaz okulu kapanış programı gerçekleştirildi. DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi yaz okulu kapanış programı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan gençlik merkezlerinin yaz okullarının kapanış programı gerçekleştirildi. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen programa veliler katılım gösterirken, öğrenciler de çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. 6 hafta boyunca, öğrenciler Kur'an-ı kerim ve temel dini eğitimler, masa tenisi, karate, badminton, futbol, satranç, yüzme, voleybol, yaşam becerileri eğitimleri ve kamp ve kültür gezileri gerçekleştirdi. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / Yerel gençlik Yerel Haberler

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