Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Piknik Keyfi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen piknik programında eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. Müftü Fatih Aytekin, öğrencilerle sohbet ederek kurs süresince gösterdikleri gayretleri için tebrik etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından Balçıkhisar köyü Yaz Kur'an kursu öğrencileri için piknik programı düzenlendi.

Program kapsamında öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sosyal etkinliklerle yaz kursu sürecini değerlendirdi. İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti ve Kur'an kursu süresince gösterdikleri gayretlerden dolayı tebrik etti.

Şuhut İlçe Müftülüğü yetkilileri, bu tür sosyal faaliyetlerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ve birlik beraberlik duygusunu pekiştirdiğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
