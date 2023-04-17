Yayladere Kaymakamı İrdelp, askerler ile iftar açtı

Bingöl'ün Yayladere İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve eşi Mehtap İrdelp, İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Yayladere İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve eşi, İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programına katıldı. İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Kaymakam İrdelp, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, ilçenin asayişini, güvenliğini ve huzurunu sağlamak için gece gündüz görev yapan jandarma personeline teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - BİNGÖL